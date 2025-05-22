Хэмилтон признался, что волновался перед премьерой фильма «Формула-1»

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о премьере фильма «Формула-1», которая в закрытом формате состоялась в Монако.

«Конечно, я волновался. Я смотрел фильм уже раз 20, а те, кто сидел рядом, видели его впервые, так что я наблюдал за их реакцией. Участие в проекте? Это дало мне отличный шанс поработать с Джо и Джерри, поучиться у них, видеть, как снимается фильм, от первого сценария из 30 страниц до полноценной истории.

Но это всё ещё Голливуд, как сказал Джерри. Однако после всей проделанной работы в окружении других гонщиков я сидел в зале и слегка нервничал», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.