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Хэмилтон оценил решение с двумя обязательными пит-стопами на Гран-при Монако

Хэмилтон оценил решение с двумя обязательными пит-стопами на Гран-при Монако
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о решении ввести два обязательных пит-стопа на Гран-при Монако.

«В Монако в этом году нас ждёт два обязательных пит-стопа. Во-первых, у нас более мягкие шины. Во-вторых, здорово, что мы пробуем что-то новое. Если всё время делать одно и то же, результат не изменится. Здорово, что в чемпионате пробуют что-то другое. Будет ли это решением проблемы? Узнаем в ходе уикенда. Я не знаю, сработает ли, но мне нравится, что что-то меняется», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, на Гран-при Монако 2025 года будет применено правило двух обязательных пит-стопов, что должно повысить зрелищность гонки.

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