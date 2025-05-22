Алонсо — о невезении: не верю в талисманы или молитвы

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о своём невезении.

«Помогут ли талисман или молитва? Я не верю во все эти вещи. Так что это то, чего мы заслужили, наверное. Нам не везло много раз, я думаю, в этом году мы просто неконкурентоспособны. Это то, с чем не повезло больше всего.

Когда вы в более конкурентоспособном положении, работает больше стратегий, любая машина безопасности не является большой проблемой. Но когда вы неконкурентоспособны, всё, что вам мешает, лишает вас очков.

Однако я не считаю себя неудачником. Я двукратный чемпион мира, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана», чемпион WEC, победитель «24 часов Дейтоны». Если не везёт мне, то мне сложно сказать о других пилотах здесь», — приводит слова Алонсо Motorsport.