«Посмотрю в другой раз». Стролл объяснил отсутствие на премьере фильма «Формула-1»

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл объяснил, почему он отсутствовал на премьерном закрытом показе фильма «Формула-1» для пилотов, руководителей команд и журналистов.

«У меня просто были дела. В какой-то момент я сяду и посмотрю этот фильм», — приводит слова Лэнса Стролла Yahoo.

Премьера ленты состоится 27 июня 2025 года. Издание АМС ранее сообщило, что хронометраж фильма составит 2 часа 30 минут.

Напомним, лента рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.