Штайнер не верит, что Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл» в 2026 году

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о вероятности того, что Макс Ферстаппен сменит команду в преддверии следующего сезона.

«Думаю, в следующем сезоне Ферстаппен останется в «Ред Булл», а уже там он сможет посмотреть на то, какими получатся новые болиды. Ведь в следующем году новым будет буквально всё, так что никто не знает. как пойдут дела. Думаю, что в 2026 году Макс сможет осмотреться и понять, кто на что способен и какие у него есть возможности.

Но Макс не будет менять команду в следующем году. Зачем и куда ему переходить? Это лотерея. Сейчас ему нужно оставаться в нынешней команде, которая по-прежнему хороша. Если бы ему пришлось уйти? Тогда «Мерседес». Это моё мнение, и всего лишь мнение. В 2026 году новым будет всё и случиться может что угодно», — приводит слова Штайнера GPBlog.