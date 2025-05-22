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«Многое может измениться». Ферстаппен — о шансах на титул в 2025 году

«Многое может измениться». Ферстаппен — о шансах на титул в 2025 году
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Четырёхкратный и действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о шансах на титул в 2025 году.

«Дело не в вере. Дело в том, где вы закончили последнюю гонку. В то же время мы усердно работаем над улучшением ситуации. Так что многое ещё может произойти. Если бы вы задали мне такой же вопрос в такой же момент в прошлом году, то я бы ответил, что всё отлично. Но затем многое поменялось. Так что до конца сезона всё не так просто. Однако я знаю, что нам предстоит над многим работать. Но это нормально, мы сделаем всё возможное», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).

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