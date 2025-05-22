«Станет интереснее». Ферстаппен — о двух обязательных пит-стопах на Гран-при Монако

Четырёхкратный и действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о решении ФИА ввести два обязательных пит-стопа на Гран-при Монако.

«Думаю, есть несколько вариантов развития событий. Гонка может пройти очень просто и даже прямолинейно, а может начаться полное безумие с машинами безопасности, ошибками в принятии решений и прочим. Два пит-стопа добавят гонке остроты. С двумя пит-стопами нас ждёт другая гонка. Люди будут рисковать, пытаться выгадать оптимальный момент для пит-стопа. Так что да, надеюсь, гонка станет интереснее», — приводит слова Ферстаппена SkySports.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).