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«Станет интереснее». Ферстаппен — о двух обязательных пит-стопах на Гран-при Монако

«Станет интереснее». Ферстаппен — о двух обязательных пит-стопах на Гран-при Монако
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Четырёхкратный и действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о решении ФИА ввести два обязательных пит-стопа на Гран-при Монако.

«Думаю, есть несколько вариантов развития событий. Гонка может пройти очень просто и даже прямолинейно, а может начаться полное безумие с машинами безопасности, ошибками в принятии решений и прочим. Два пит-стопа добавят гонке остроты. С двумя пит-стопами нас ждёт другая гонка. Люди будут рисковать, пытаться выгадать оптимальный момент для пит-стопа. Так что да, надеюсь, гонка станет интереснее», — приводит слова Ферстаппена SkySports.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).

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