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Албон рассказал, как команды могут схитрить с двумя пит-стопами на Гран-при Монако

Албон рассказал, как команды могут схитрить с двумя пит-стопами на Гран-при Монако
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Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о решении ввести два обязательных пит-стопа на Гран-при Монако.

«Конечно, главным образом мы делаем всё, чтобы хоть как-то расшевелить ситуацию в Монако. Но главное беспокойство в том, что это может не добавить разнообразия, а создать ситуацию, в которой все пилоты ринутся на пит-стопы на первом же круге, стараясь потом оказаться на чистой трассе. Это можно использовать на первых кругах, чтобы начать атаковать. И что будет тогда?

Любой стратег скажет вам, что мы совершенно не знаем, к чему это приведёт. И, главное, как этим смогут пользоваться напарники, чтобы помогать друг другу», — приводит слова Албона RacingNews365.

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