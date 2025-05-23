Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: в Монако гоночный темп теперь имеет значение

Расселл: в Монако гоночный темп теперь имеет значение
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о решении ввести два обязательных пит-стопа на Гран-при Монако.

«Мы с большим воодушевлением ждём предстоящий гоночный уикенд. Знаем, что квалификационный темп является нашей сильной стороной. Мы уже много раз в этом сезоне оказывались менее чем 0,1 секунды от поула. Плюс будет интересно посмотреть, как на гонку повлияет стратегия с двумя обязательными пит-стопами.

В прошлом в Монако всё решала квалификация. Можно было легко корректировать отрыв от машин позади. Например, собрать пелотон за собой и добиться высокой плотности. Гоночный темп теперь имеет значение, а это, как мы знаем, не было нашей сильной стороной», — приводит слова Расселла Crash.

Материалы по теме
Албон рассказал, как команды могут схитрить с двумя пит-стопами на Гран-при Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android