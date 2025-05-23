Расселл: в Монако гоночный темп теперь имеет значение

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о решении ввести два обязательных пит-стопа на Гран-при Монако.

«Мы с большим воодушевлением ждём предстоящий гоночный уикенд. Знаем, что квалификационный темп является нашей сильной стороной. Мы уже много раз в этом сезоне оказывались менее чем 0,1 секунды от поула. Плюс будет интересно посмотреть, как на гонку повлияет стратегия с двумя обязательными пит-стопами.

В прошлом в Монако всё решала квалификация. Можно было легко корректировать отрыв от машин позади. Например, собрать пелотон за собой и добиться высокой плотности. Гоночный темп теперь имеет значение, а это, как мы знаем, не было нашей сильной стороной», — приводит слова Расселла Crash.