Ральф Шумахер ответил, что определит решение Ферстаппена по возможному уходу из «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер ответил на вопрос по поводу возможного досрочного ухода пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из австрийской команды. Соглашение нидерландца с «Ред Булл» рассчитано до 2028 года, однако Макс в силу особенностей контракта может уйти раньше.

«Что ж, дверь будет оставаться открытой. Конечно, Макс, как мне кажется, захочет поддерживать команду до конца, это совершенно очевидно. Всех своих успехов он добился вместе с «Ред Булл». Он многим обязан «Ред Булл». Думаю, он из тех людей, которые могли бы оставаться с командой до конца, если бы это было возможно. Тем не менее ему придётся подождать и посмотреть. В паддоке постоянно ходят слухи относительно регламента 2026 года. Говорят, что силовой агрегат «Ред Булл» не так хорош, как у «Мерседеса» в частности, и также может отставать от «Хонды». Конечно, гонщику, когда он смотрит в будущее, необходимо принимать это во внимание», — сказал Шумахер в Backstage Boxengasse Podcast.

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