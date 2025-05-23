«Один из моих любимых цветов». Монегаск Шарль Леклер представил шлем для Гран-при Монако

Монегаскский пилот «Феррари» Шарль Леклер представил шлем для Гран-при Монако, который состоится с 23 по 25 мая.

«Нежно-голубой – это цвет, который окружал меня с детства. Это один из моих любимых цветов, и именно его я выбрал для шлема на домашней гонке этого года. Надеюсь, это принесёт мне удачу», — написал Леклер на своей странице в социальных сетях.

Фото: Скриншот

Фото: Scuderia Ferrari HP

В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов. На его счету 61 очко. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон располагается на шестой позиции, имея в активе 53 балла. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (146 очков).

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