Пиастри объяснил, что его не устраивает в правиле о двух обязательных пит-стопах в Монако

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказал опасения по поводу нового правила о двух обязательных пит-стопах на Гран-при Монако. По мнению австралийца, нововведение может сработать против пилота, стартовавшего с поул-позиции.

«У меня голова всё ещё кругом от некоторых встреч, которые мы провели. Думаю, два пит-стопа добавят сложности. Так что да, будет сложно. Очень сложно. Полагаю, мы вправе ожидать, что многие будут делать ставку на появление машины безопасности, красные флаги – особенно если гонщик будет занимать позицию, которая не сулит ему большого количества очков. Многие будут рисковать, потому что в конечном счёте, если что-то пойдёт не так, ничего и не потеряешь. Так что это сильно отличается от обычной гонки и очень усложняет задачу, потому что [стартуя впереди] можно потерять больше всех», — приводит слова Пиастри ESPN US.

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