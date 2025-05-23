В «Априлье» отреагировали на слухи об уходе из команды действующего чемпиона Мартина

Команда MotoGP «Априлья» отреагировала на слухи о желании действующего чемпиона MotoGP Хорхе Мартина покинуть команду.

«Контракт между «Априльей» и Хорхе Мартином является действительным, и как таковой должен соблюдаться сторонами до истечения его срока, как это делает команда, соблюдая его во всех отношениях, в предусмотренные сроки и предусмотренным образом, и будет продолжать делать это и в будущем.

«Априлья» отрицает существование переговоров между сторонами об изменении действия срока контракта, который остаётся изначально согласованным, и не комментирует вопросы, которые не касаются её напрямую, но ожидает, что другие команды не будут делать никаких предложений гонщикам, имеющим контракт: такое поведение было бы незаконным. Вся команда поддерживает Хорхе в его физическом восстановлении и с нетерпением ждёт его возвращения на трассы», — приводит заявление «Априльи» The Race.

Ранее сообщалось, что Хорхе намерен воспользоваться пунктом в своём контракте, который позволяет ему уйти из команды после первого сезона, если он не будет входить в число лучших гонщиков в общем зачёте после этапа во Франции. Отметим, что из-за травм Мартин пропустил пять из шести этапов чемпионата. Сейчас в его активе ни одного очка.