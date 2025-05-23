Леклер: нет даже вероятности, что я покину «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не думает об уходе из команды.

«В этом году мы верим в команду, но, к сожалению, старт сезона сложился труднее, чем ожидалось. Я не теряю надежды, потому что до конца сезона ещё далеко. В прошлом году у «Ред Булл» было очень сильное начало, но титул выиграл «Макларен». Я отдам всего себя, чтобы постараться выиграть титул в этом году.

Конечно, нет даже вероятности, что я покину «Феррари». Я верю в этот проект, я верю в Вассёра. Конечно, команда переживает непростой период, в такие моменты просто засомневаться. Но не думаю об уходе из команды. Я хочу побеждать в цветах «Феррари», я буду здесь до тех пор, пока верю в проект.

Я полностью доверяю Вассёру. Считаю, что он именно тот человек, который способен вернуть «Феррари» на вершину. Он тот, кто сможет заставить её побеждать. Я всегда так говорил и так думаю. Я надеюсь, что мы сможем вместе вернуть «Феррари» на первую ступень», — приводит слова Леклера L'Equipe.