Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: нет даже вероятности, что я покину «Феррари»

Леклер: нет даже вероятности, что я покину «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не думает об уходе из команды.

«В этом году мы верим в команду, но, к сожалению, старт сезона сложился труднее, чем ожидалось. Я не теряю надежды, потому что до конца сезона ещё далеко. В прошлом году у «Ред Булл» было очень сильное начало, но титул выиграл «Макларен». Я отдам всего себя, чтобы постараться выиграть титул в этом году.

Конечно, нет даже вероятности, что я покину «Феррари». Я верю в этот проект, я верю в Вассёра. Конечно, команда переживает непростой период, в такие моменты просто засомневаться. Но не думаю об уходе из команды. Я хочу побеждать в цветах «Феррари», я буду здесь до тех пор, пока верю в проект.

Я полностью доверяю Вассёру. Считаю, что он именно тот человек, который способен вернуть «Феррари» на вершину. Он тот, кто сможет заставить её побеждать. Я всегда так говорил и так думаю. Я надеюсь, что мы сможем вместе вернуть «Феррари» на первую ступень», — приводит слова Леклера L'Equipe.

Материалы по теме
Почему Пиастри подарил Ферстаппену лидерство и заслуживал ли Леклер штрафа? Разбор
Эксклюзив
Почему Пиастри подарил Ферстаппену лидерство и заслуживал ли Леклер штрафа? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android