Пиастри допустил, что титул в 2025 году может выиграть Ферстаппен

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о потенциальной ситуации, при которой чемпионом мира в 2025 году станет Макс Ферстаппен.

«Конечно, обе стороны гаража хотят побеждать, потому что по обе стороны считают, что у них лучший пилот и лучшая команда. Всегда хочется получать то, чего заслужил. Хочется, чтобы у тебя была возможность побеждать всех, включая напарника. Такой подход даёт Норрису и мне наилучшую возможность достичь наших целей, попытаться выиграть титул, и, конечно, добиться главного результата для команды – победы в Кубке конструкторов.

Если мы проиграем Ферстаппену, это будет неприятно. Но мы точно будем знать, что у нас обоих были равные возможности. Мы боролись со всеми, и это закончилось так. Для нас это прямой и честный подход к гонкам, и мы просили именно об этом», — приводит слова Пиастри RaceFans.