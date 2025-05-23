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Цунода остался без новинок из-за аварии на Гран-при Эмилии-Романьи — The Race

Цунода остался без новинок из-за аварии на Гран-при Эмилии-Романьи — The Race
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода на Гран-при Монако не будет использовать полный пакет обновлений, который он получил перед Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом сообщает The Race.

Как информирует источник, некоторые новые детали останутся на машине Цуноды, однако часть из них была произведена в едлинственном экземпляре и была разбита во время аварии японского гонщика в квалификации в Имоле. В частности, предполагается, что речь идёт о новом днище.

При этом Цунода отметил, что команде потребуется чуть больше времени, чтобы вернуть машину в спецификацию, использованную в Имоле.

Напомним, Цунода попал в серьёзную аварию с переворотом в ходе квалификации предыдущего этапа — Гран-при Эмилии-Романьи.

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