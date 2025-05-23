Цунода: в Монако нельзя использовать тот же подход, что в Имоле

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался о том, как изменится его подход в подготовке к Гран-при Монако после аварии в квалификации в Имоле.

«Думаю, мой подход будет таким же, как в прошлом году. Посмотрим, как всё пройдёт после Имолы, это будет первая моя квалификация после аварии, так что, думаю, мне стоит быть чуть более расслабленным, чем обычно.

Кроме того, судя по всему, машина будет в Монако достаточно нестабильна, так что мне придётся поработать над настройками. В Монако нельзя использовать тот же подход, что и в Имоле или на других трассах, где есть места для вылета. Я буду наращивать свою скорость очень медленно», — приводит слова Юки Цуноды The Race.