«Это не гонки». Чемпион мира раскритиковал подход Ферстаппена к борьбе с соперниками

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл раскритиковал гоночный подход четырёхкратного и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я считаю, что, когда вы боретесь с кем-то и хотите помешать ему совершить обгон и просто врезаетесь своей машиной во внутреннюю часть болида соперника, это не гонки. Даже если правила не прописаны достаточно чётко. Это огромный риск. Другие люди так не делают, а если они этого не делают, то ты становишься изгоем. Выталкивать соперников за пределы трассы — это не гонки.

Мы хотим видеть мужество, отвагу. Но мы хотим видеть хирургически точные манёвры, а не работу дубинкой. Вы не берёте молоток, когда вам нужно использовать скальпель. Хочется, чтобы всё делалось чисто, эффективно и красиво», — приводит слова Деймона Хилла RacingNews365.