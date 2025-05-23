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«Это не гонки». Чемпион мира раскритиковал подход Ферстаппена к борьбе с соперниками

«Это не гонки». Чемпион мира раскритиковал подход Ферстаппена к борьбе с соперниками
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл раскритиковал гоночный подход четырёхкратного и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я считаю, что, когда вы боретесь с кем-то и хотите помешать ему совершить обгон и просто врезаетесь своей машиной во внутреннюю часть болида соперника, это не гонки. Даже если правила не прописаны достаточно чётко. Это огромный риск. Другие люди так не делают, а если они этого не делают, то ты становишься изгоем. Выталкивать соперников за пределы трассы — это не гонки.

Мы хотим видеть мужество, отвагу. Но мы хотим видеть хирургически точные манёвры, а не работу дубинкой. Вы не берёте молоток, когда вам нужно использовать скальпель. Хочется, чтобы всё делалось чисто, эффективно и красиво», — приводит слова Деймона Хилла RacingNews365.

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