«То, что нужно!» Шварцман порекомендовал О'Уорду и Сато подоить корову перед «Инди-500»

Обладатели первого ряда в предстоящей гонке «500 миль Индианаполиса» Роберт Шварцман, Такума Сато и Пато О'Уорд на пресс-конференции обсудили то, как российско-израильский пилот доил корову после победы в квалификации к гонке.

Пато О'Уорд: Я завидую. Я всегда хотел сделать это. Я никогда не доил корову.

Роберт Шварцман: Возможно, это именно то, что нужно, чтобы поймать удачу для победы в «Инди-500». Женщина подошла ко мне и сказала: «Люди, которые не доили корову, никогда не выигрывали «Инди-500», они не финишировали. Это плохая примета. Алекс Росси подоил корову и выиграл гонку. Вам это нужно».

Пато: Я найду корову и подою её сегодня вечером.

Такума Сато: Я никогда этого не делал, есть и другие способы избежать проклятья.

Роберт: Всегда можно попросить подоить корову. Может быть, в следующем году попросишь.

Пато: Я заведу себе свою корову.

Роберт: Корову звали Инди. Мне удалось с ней познакомиться. Она была очень спокойной и милой. Сначала её нужно немного погладить, привыкнуть к ней.

У нас что-то пошло не так (смеётся). Как я уже сказал, попробуйте в следующем году. Когда бы я ни приходил к ней, она была готова. Мне объяснили всю технику. Я не знаю, как это всё работает, но было очень весело.

Пато: Ты попробовал молоко?

Роберт: Молоко? Нет, я не пробовал, чувак.

Напомним, гонка «500 миль Индианаполиса» пройдёт 25 мая. Начало запланировано на 19:45 по московскому времени.