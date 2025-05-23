Леклер столкнулся со Строллом в первой тренировке Гран-при Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию в ходе первой тренировки Гран-при Монако. Монегаск в шпильке столкнулся с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом и сломал себе переднее крыло.
Тренировка остановлена красными флагами из-за обломков на трассе.
Фото: Кадр из трансляции
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию первой тренировки Гран-при Монако.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 1
23 мая 2025, пятница. 14:30 МСК
Идёт
Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).
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