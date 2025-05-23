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Знаменитый спонсор расширил партнёрство с «Ред Булл»

Знаменитый спонсор расширил партнёрство с «Ред Булл»
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» расширила своё партнёрство с компанией Visa. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Начиная с Гран-при Монако, на машинах австрийской команды появятся логотипы Visa Infinite.

Бренд будет представлен на переднем крыле машин «Ред Булл».

Напомним, компания является титульным спонсором второй команды австрийского концерна — «Рейсинг Буллз».

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).

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