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Цунода рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в «Ред Булл»

Цунода рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в «Ред Булл»
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Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался об адаптации к машине австрийской команды.

«Процесс понимания машина происходит дольше, чем я ожидал. Но было ощущение, что я не знал, во что ввязываюсь. Ситуация могла быть хуже, чем сейчас. Я сел за руль той машины, с которой не был знаком. Что-то в итоге получилось лучше, что-то хуже. С точки зрения понимания и настроек суть в том, что машина реагирует совершенно по-разному.

Если сравнивать поведение болида со всеми настройками, которые мы пробовали, то разница будет огромной. Очень сложно найти рабочее окно для каждой отдельной трассы. Я не использовал тот же болид, что и Макс, в Имоле. Не знаю, как распределят детали на уикенд в Монако, но вряд ли я получу всё. Потребуется время, чтобы получить машину той же спецификации, что и у Макса», — приводит слова Цуноды Motorsport.

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