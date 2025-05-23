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Десятикратный участник «Инди-500» объяснил сложности, с которыми столкнётся Шварцман

Десятикратный участник «Инди-500» объяснил сложности, с которыми столкнётся Шварцман
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Ветеран IndyCar, победитель квалификации «500 миль Индианаполиса» 2012 года Райан Бриско высказался о сложностях, с которыми столкнётся Роберт Шварцман на гонке в этом году.

«Это будет сложно для Шварцмана. Он никогда не стартовал на овале, он никогда не проводил рестарт здесь. Он многому учится, но я не думаю, что он вступит в гонку с иллюзиями о том, что всё легко. В то же время я не думаю, что что-то может его удивить.

Сколько бы люди ни рассказывали нам, каково это — выйти на стартовую решётку, трудно знать, чего ожидать, пока сам это не испытаешь. Но он хорошо справляется. Однако это будет ещё одним испытанием для него», — приводит слова Бриско официальный сайт чемпионата.

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