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Стролл потеряет одну позицию на старте Гран-при Монако за инцидент с Леклером

Стролл потеряет одну позицию на старте Гран-при Монако за инцидент с Леклером
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил одну позицию штрафа и один штрафной балл в суперлицензию за инцидент с Шарлем Леклером в ходе первой тренировки Гран-при Монако.

Напомним, монегаск в шпильке столкнулся с пилотом «Астон Мартин» и сломал себе переднее крыло.

Стюарды выслушали аргументы Стролла и признали его виновным в инциденте, вследствие чего он потеряет одну позицию на стартовой решётке Гран-при Монако в воскресенье.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).

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