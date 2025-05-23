Стролл потеряет одну позицию на старте Гран-при Монако за инцидент с Леклером

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил одну позицию штрафа и один штрафной балл в суперлицензию за инцидент с Шарлем Леклером в ходе первой тренировки Гран-при Монако.

Напомним, монегаск в шпильке столкнулся с пилотом «Астон Мартин» и сломал себе переднее крыло.

Стюарды выслушали аргументы Стролла и признали его виновным в инциденте, вследствие чего он потеряет одну позицию на стартовой решётке Гран-при Монако в воскресенье.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 146 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 133 балла. Топ-3 замыкает действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (124).