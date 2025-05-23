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Бриаторе объяснил замену Дуэна на Колапинто защитой сотрудников «Альпин»

Бриаторе объяснил замену Дуэна на Колапинто защитой сотрудников «Альпин»
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Исполнительный советник «Альпин», де-факто руководитель команды Флавио Бриаторе высказался о замене Джека Дуэна на аргентинца Франко Колапинто.

«Мы начинали сезон с Джеком Дуэном, у него было пять гонок, чтобы показать себя. После гонкми мы посмотрели на его результаты, и они нам не понравились. Это не скандал. Ты остаёшься в компании, только если ты хорошо выполняешь свою работу. Иначе тебя увольняют. У нас есть два пилота, которые должны хорошо выполнять свою работу. Он них зависят более тысячи человек, их семьи. Вот почему я сажаю за руль лучшего пилота из доступных.

Если посмотреть на воскресные времена Колапинто, то он был примерно на уровне Гасли. Впервые наши машины были так близки. Команде Формулы-1 нужен диктатор, может быть, демократический. Нужен человек, на котором лежит ответственность», — приводит слова Бриаторе Sport.de.

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