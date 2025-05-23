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Билински взял поул в квалификации Формулы-3 в Монако, Войзин — второй, Трамниц — третий

В пятницу, 23 мая, в Монако завершилась квалификация четвёртого этапа Формулы-3 в сезоне 2025 года, лучшее время в которой показал польский гонщик команды «Роден» Роман Билински. Второй результат показал его партнёр Каллум Войзин. Третье время у Тима Трамница из «МП Мотоспорт».

Формула-3. Монако. Квалификация

1. Роман Билински («Роден») Сантьяго Рамос («Ван Амерсфорт») — 1:25.332.

2. Каллум Войзин («Роден») Ноа Стрёмстед («Трайдент») +0.027.

3. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») +0.093.

4. Рафаэл Камара («Трайдент») Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +0.152.

5. Лауренс ван Хупен («АРТ Гран-при») Мари Бойя («Кампос») +0.233.

6. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +0.321.

7. Уго Угочукву («Према») +0.604.

8. Джошуа Дуфек («Хайтек») +0.781.

9. Тасанапол Интрафувасак («Кампос») +0.877.

10. Кристиан Хо («ДАМС») +1.067.