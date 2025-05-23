Данн — лучший в квалификации Формулы-2 в Монако, Форнароли — второй, Монтойя — третий

В пятницу, 23 мая, в Монако завершилась квалификация четвёртого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года, лучшее время в которой показал ирландский гонщик команды «Роден» Алекс Данн. Второе время принадлежит итальянцу Леонардо Форнароли из «Инвикты». Третье — Себастьяну Монтойе («Према»).

Формула-2. Монако. Квалификация

1. Алекс Данн («Роден») — 1:21.142.

2. Леонардо Форнароли («Инвикта») +0.546.

3. Себастьян Монтойя («Према») +0.598.

4. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0.617.

5. Люк Браунинг («Хайтек») +0.675.

6. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») +1.037.

7. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +1.203.

8. Пепе Марти («Кампос») +1.312.

9. Макс Эстерсон («Трайдент») +1.504.

10. Киан Шилдс («АИКС Рейсинг») +3.3.