Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: в России на продажу выставлен болид «Феррари» F2002

Фото: в России на продажу выставлен болид «Феррари» F2002
Комментарии

В России на продажу выставлен болид Формулы-1 F2002, сконструированный итальянской командой «Феррари». Продавец разместил объявление на сервисе «Авито Авто».

Фото: avito.ru

Сообщается, что F2002 продаётся не в чистом виде. В болиде отсутствуют педали и двигатель. Используется реплика руля.

Фото: avito.ru

Выставленный на продажу образец не принимал участия в гонках в 2002 году, а был модернизирован для тестов и испытаний, сообщается в лоте. При этом внешне у представленного автомобиля очень много отличий от боевых F2002.

Фото: avito.ru

На F2002 Михаэль Шумахер стал чемпионом мира, а итальянская команда выиграла свой очередной Кубок конструкторов. Напарником Михаэля в том сезоне был Рубенс Баррикелло.

Фото: avito.ru

Материалы по теме
Как знаменитый «Уильямс» упал на самое дно Ф-1. И как ему удалось не умереть
Как знаменитый «Уильямс» упал на самое дно Ф-1. И как ему удалось не умереть
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android