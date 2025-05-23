Фото: в России на продажу выставлен болид «Феррари» F2002

В России на продажу выставлен болид Формулы-1 F2002, сконструированный итальянской командой «Феррари». Продавец разместил объявление на сервисе «Авито Авто».

Фото: avito.ru

Сообщается, что F2002 продаётся не в чистом виде. В болиде отсутствуют педали и двигатель. Используется реплика руля.

Фото: avito.ru

Выставленный на продажу образец не принимал участия в гонках в 2002 году, а был модернизирован для тестов и испытаний, сообщается в лоте. При этом внешне у представленного автомобиля очень много отличий от боевых F2002.

Фото: avito.ru

На F2002 Михаэль Шумахер стал чемпионом мира, а итальянская команда выиграла свой очередной Кубок конструкторов. Напарником Михаэля в том сезоне был Рубенс Баррикелло.