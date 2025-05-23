Тото Вольф в очередной раз высказался о легальности болида «Макларена»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф в очередной раз высказался о легальности болида MCL39 британского коллектива «Макларен».

«Я думаю, мы уже говорили, что нужно смириться с тем, что кто-то провёл хорошую инженерную работу. У них есть техническая команда, руководитель Андреа Стелла, и эти ребята, мы не сомневаемся, что нет даже малейшего намёка на то, что они находятся незаконно на своём месте [лидеров]. Так что мы должны смотреть, учиться и пытаться понять», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

Ранее стало известно, что в России на продажу выставлен болид итальянской команды «Феррари» F2002.