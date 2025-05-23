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«Похож на гигантское пугало». Хорнер — о визите Ньюи в Монако в форме «Астон Мартин»

«Похож на гигантское пугало». Хорнер — о визите Ньюи в Монако в форме «Астон Мартин»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о своей реакции, когда увидел фотографию именитого британского конструктора Эдриана Ньюи в форме коллектива «Астон Мартин» на Гран-при Монако.

«Я ещё не видел Эдриана в зелёном лично, но [на фотографии] он похож на гигантское пугало. Странно наблюдать его в этой форме, но я рад ему, он настоящий гонщик.

Не думаю, что он когда-либо пропускал гонки на этой трассе в Монако, даже когда ушёл в отпуск по уходу за садом из «Макларена», так что мы ещё встретимся с ним позже, но я рад его видеть», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Нью провёл почти два десятилетия в «Ред Булл», а в прошлом году сменил место работы, покинув команду из Милтон-Кинса, которой помог выиграть шесть Кубков конструкторов и восемь титулов в личном зачёте.

В данные минуты в Монако проходит вторая практика.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.355
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.038
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.105
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