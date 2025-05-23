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Кауэлл — о легальности «Макларена»: для хорошего результата не хватит серебряной пули

Кауэлл — о легальности «Макларена»: для хорошего результата не хватит серебряной пули
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Исполнительный директор и руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался о форме болида MCL39 британского коллектива «Макларен».

«Я думаю, все мы добивались успеха и знаем, что очень редко бывает так, что для хорошего результата хватит серебряной пули.

Постоянно и во всём уделяется внимание каждой детали, и я думаю, что в этом и есть секрет «Макларена» на данный момент. Они просто тщательно продумали всё до мелочей и смогли собрать воедино. Так что мы берём на себя эту миссию, чтобы наверстать упущенное», — приводит слова Кауэлла издание GPblog.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о болиде «Макларена».

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