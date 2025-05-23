Леклер — лучший во 2-й тренировке Ф-1 ГП Монако, Пиастри — 2-й, Хэмилтон — 3-й

В пятницу, 23 мая, на городской трассе в Монако прошла вторая тренировка восьмого этапа сезона 2025 года Формулы-1 Гран-при Монако. Лучший результат продемонстрировал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Второе время у Оскара Пиастри из «Макларена». Третий — Льюис Хэмилтон («Феррари»).
Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:11.355.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.038.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.105.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.322.
5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.468.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.487.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.535.
8. Александер Албон («Уильямс») +0.563.
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.647.
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.713.
11. Юки Цунода («Ред Булл») +0.717.
12. Джордж Расселл («Мерседес») +0.737.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.796.
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.879.
15. Оливер Берман («Хаас») +0.904.
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.907.
17. Пьер Гасли («Альпин») +1.049.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.157.
19. Эстебан Окон («Хаас») +1.186.
20. Франко Колапинто («Альпин») +2.060.