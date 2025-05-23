Леклер — лучший во 2-й тренировке Ф-1 ГП Монако, Пиастри — 2-й, Хэмилтон — 3-й

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В пятницу, 23 мая, на городской трассе в Монако прошла вторая тренировка восьмого этапа сезона 2025 года Формулы-1 Гран-при Монако. Лучший результат продемонстрировал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер. Второе время у Оскара Пиастри из «Макларена». Третий — Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:11.355.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.038.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.105.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.322.

5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.468.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.487.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.535.

8. Александер Албон («Уильямс») +0.563.

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.647.

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.713.

11. Юки Цунода («Ред Булл») +0.717.

12. Джордж Расселл («Мерседес») +0.737.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.796.

14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.879.

15. Оливер Берман («Хаас») +0.904.

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.907.

17. Пьер Гасли («Альпин») +1.049.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.157.

19. Эстебан Окон («Хаас») +1.186.

20. Франко Колапинто («Альпин») +2.060.