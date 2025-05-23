«Уже сталкивались». Эксперт — о болидах «Рейсинг Буллз», опередивших «Ред Булл» в Монако
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок прокомментировал результаты команд «Рейсинг Буллз», «Ред Булл» и «Феррари» во второй практике восьмого этапа «Королевских гонок» Гран-при Монако.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.355
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.038
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.105
«Это был тяжёлый день для «Ред Булл». 10-й и 11-й, когда юношеская команда продвинулась дальше по итогам практики. Но мы уже сталкивались с этим в прошлом, когда юношеская команда использовала более мощный двигатель.
Но «Феррари» — это большая история. Это очень впечатляющий день, учитывая все ожидания», — сказал Чандхок издание Sky Sports.
Лучшее время во второй практике показал Шарль Леклер из «Феррари». Его напарник Льюис Хэмилтон — третий.
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