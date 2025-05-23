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«Феррари» намного быстрее, чем видно по результатам». Пиастри — о тренировках ГП Монако

«Феррари» намного быстрее, чем видно по результатам». Пиастри — о тренировках ГП Монако
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий коллектив «Макларен», подвёл итоги двух пятничных тренировок. В первой он показал пятое время, а во второй — второе.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.355
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.038
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.105

«Сложно! Весь день у нас были взлёты и падения. Когда мы всё делаем правильно, темп получается неплохим. Сегодня оказалось не так-то просто найти скорость, так что нужно обратить внимание на некоторые моменты, особенно для меня самого, это был очень тяжёлый день. Я просто попробую снизить свой темп, потому что машина в порядке.

«Феррари» выглядит намного быстрее, чем видно по результатам. Но сегодня с моей стороны было довольно много хаотичности», — приводит слова Пиастри издание Sky Sports.

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