«Феррари» намного быстрее, чем видно по результатам». Пиастри — о тренировках ГП Монако

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий коллектив «Макларен», подвёл итоги двух пятничных тренировок. В первой он показал пятое время, а во второй — второе.

«Сложно! Весь день у нас были взлёты и падения. Когда мы всё делаем правильно, темп получается неплохим. Сегодня оказалось не так-то просто найти скорость, так что нужно обратить внимание на некоторые моменты, особенно для меня самого, это был очень тяжёлый день. Я просто попробую снизить свой темп, потому что машина в порядке.

«Феррари» выглядит намного быстрее, чем видно по результатам. Но сегодня с моей стороны было довольно много хаотичности», — приводит слова Пиастри издание Sky Sports.