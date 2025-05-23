Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Берман из «Хааса» находится под расследованием за действия под красными флагами в Монако

20-летний гонщик Формулы-1 Оливер Берман, представляющий команду «Хаас», находится под расследованиями стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) за действия под красными флагами во второй практике восьмого этапа 2025 года Гран-при Монако.

Берман обогнал болид команды «Уильямс» во время действия красных флагов, которые были вызваны аварией Оскара Пиастри из «Макларена» в первом повороте городской трассы.

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:11.355.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.038.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.105.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.322.

5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.468.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.487.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.535.

8. Александер Албон («Уильямс») +0.563.

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.647.

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.713.

....

15. Оливер Берман («Хаас») +0.904.