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Гонщица-эксперт сказала, что должны улучшить в «Феррари», чтобы добиться успеха

Гонщица-эксперт сказала, что должны улучшить в «Феррари», чтобы добиться успеха
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31-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, заявила, что концентрация на быстром прохождении медленных поворотов позволит итальянскому коллективу Формулы-1 «Феррари» добиться успеха в сезоне.

«Мы начали этот уикенд, недооценивая «Феррари». В этом сезоне они не были самыми быстрыми в медленных поворотах, но когда они начинают концентрироваться только на этом участке трасс, то явно добиваются успеха.

Очевидно, что здесь также требуется пилот, который чувствует себя очень комфортно и выходит за рамки дозволенного, и Шарль тот, кто может это сделать», — сказала Шифф в эфире Sky Sports.

В первой сессии свободных заездов Гран-при Монако пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон показали первое и девятое время. Во второй практике Леклер также стал лучшим, а Льюис Хэмилтон — третьим.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.355
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.038
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.105
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