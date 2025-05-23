Гонщица-эксперт сказала, что должны улучшить в «Феррари», чтобы добиться успеха

31-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, заявила, что концентрация на быстром прохождении медленных поворотов позволит итальянскому коллективу Формулы-1 «Феррари» добиться успеха в сезоне.
«Мы начали этот уикенд, недооценивая «Феррари». В этом сезоне они не были самыми быстрыми в медленных поворотах, но когда они начинают концентрироваться только на этом участке трасс, то явно добиваются успеха.
Очевидно, что здесь также требуется пилот, который чувствует себя очень комфортно и выходит за рамки дозволенного, и Шарль тот, кто может это сделать», — сказала Шифф в эфире Sky Sports.
В первой сессии свободных заездов Гран-при Монако пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон показали первое и девятое время. Во второй практике Леклер также стал лучшим, а Льюис Хэмилтон — третьим.
- 23 мая 2025
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