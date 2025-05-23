Фернандо Алонсо представил новый 1079-сильный суперкар Aston Martin

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо в преддверии Гран-при Монако проехал по уличной трассе Монте-Карло на новом спорткаре Aston Martin Valhalla. Официально автомобиль был представлен в декабре 2024 года, однако эти заезды стали публичным дебютом модели.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Aston Martin Valhalla разработан подразделением Aston Martin Performance Technologies и оснащён гибридной силовой установкой, в основе которой 4-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 828 лошадиные силы.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Вместе с тремя электромоторами, дающими дополнительно 251 л. с., отдача гибрида составляет 1079 сил. До 100 км/ч Aston Martin Valhalla разгоняется за 2,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 350 км/ч.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

«Я внимательно следил за этим проектом последние 18 месяцев и работал вместе с командой разработчиков, и возможность раскрыть возможности этой машины на Гран-при Монако — это фантастический момент. Я могу подтвердить, что Valhalla — настоящий суперкар как на дороге общего пользования, так и на трассе», — отметил Фернандо Алонсо.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

В общей сложности будет выпущено 999 экземпляров Valhalla, доставка владельцам начнётся во второй половине 2025 года. Стоимость машины — £ 850 тыс. (около $ 1,1 млн).