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Ферстаппен объяснил 10-е место во второй практике Гран-при Монако

Ферстаппен объяснил 10-е место во второй практике Гран-при Монако
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27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» подвёл итоги двух пятничных тренировок Гран-при Монако. В первой Макс показал второе время, а во второй — 10-е.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.355
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.038
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.105

«В Монако всегда сложности с трафиком. Я думаю, что в некоторые моменты на трассе было довольно опасно, что не идеально. Я знаю, что это лишь тренировка, но последствия могут быть и хуже, если вы быстро не успеваете среагировать и разобраться в ситуации.

Что касается того, как мы проходит наш уикенд, то я думаю, что первая тренировка оказалась довольно позитивной, но затем мы внесли некоторые изменения ко второй практике. Мы прикинули, насколько мы можем улучшить баланс, и, по-моему, мы просто немного перестарались, и я не мог так быстро проходить повороты, как хотелось бы.

Мы теряли много скорости и времени на круге. Я не ожидаю, что мы будем самыми быстрыми, но, конечно, нам хочется быть гораздо ближе, чем то, как это было во второй практике. Мы могли бы быть намного выше, но «Феррари» снова выглядели быстрыми, а «Макларен» близко позади. Если смотреть через весь сезон, то в «Феррари» сделали здесь большой шаг вперёд», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

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