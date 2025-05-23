Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер высказался о своих лучших результатах в двух первых практиках Формулы-1 в Монако

Леклер высказался о своих лучших результатах в двух первых практиках Формулы-1 в Монако
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари» в Формуле-1, высказался о двух практиках Гран-при Монако, в которых показал лучшее время.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.355
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.038
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.105

«Монако всегда особенный Гран-при, не только для меня, но и для всех, кто едет по этой трассе. В пятницу у всех есть возможность получить рекомендации и прочувствовать границы, и поэтому ещё слишком рано говорить о реальной уверенности в преддверии гонки.

Однако, это был положительный день для нас на трассе: наш квалификационный темп был хорошим, и я чувствовал себя комфортно в машине, независимо от используемой резины. Квалификация здесь будет, как всегда, ключевой: нам нужно стартовать высоко, если мы хотим добиться хорошего результата в гонке», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.

Материалы по теме
Ферстаппен объяснил 10-е место во второй практике Гран-при Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android