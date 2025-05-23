Леклер высказался о своих лучших результатах в двух первых практиках Формулы-1 в Монако

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари» в Формуле-1, высказался о двух практиках Гран-при Монако, в которых показал лучшее время.
«Монако всегда особенный Гран-при, не только для меня, но и для всех, кто едет по этой трассе. В пятницу у всех есть возможность получить рекомендации и прочувствовать границы, и поэтому ещё слишком рано говорить о реальной уверенности в преддверии гонки.
Однако, это был положительный день для нас на трассе: наш квалификационный темп был хорошим, и я чувствовал себя комфортно в машине, независимо от используемой резины. Квалификация здесь будет, как всегда, ключевой: нам нужно стартовать высоко, если мы хотим добиться хорошего результата в гонке», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.
- 23 мая 2025
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