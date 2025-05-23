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Марко обозначил, с какими проблемами столкнулся «Ред Булл» во 2-й практике ГП Монако

Марко обозначил, с какими проблемами столкнулся «Ред Булл» во 2-й практике ГП Монако
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, с какими проблемами столкнулся австрийский коллектив во второй практике Гран-при Монако, где Макс Ферстаппен показал 10-й результат, а Юки Цунода — 11-й.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.355
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.038
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.105

«Во второй практике, к сожалению, думаю, что команда не смогла подобрать правильные настройки. Макс столкнулся как с недостаточной, так и избыточной поворачиваемостью. С другой стороны, последний круг, или предпоследний круг, выполненный в гоночном темпе, был на 1:13.9, что было очень хорошо.

Но я думаю, что «Феррари» здесь явный фаворит. Мы улучшили свою скорость при прохождении поребриков, мы меньше страдаем из-за них. Но во второй практике всё прошло не так хорошо. Завтра нам снова придётся искать компромисс. Нам нужно будет попытаться уменьшить недостаточную поворачиваемость, но без переборов.

После Имолы у нас было ощущение, что обновления помогли увеличить рабочее окно RB21. Но во второй тренировке мы снова увидели, что если мы слишком рискуем с изменениями или выходим за пределы окна, то сразу теряем время», — приводит слова Марко издание Motorsport.

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