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Хэмилтон: Монако — самая крутая трасса, на которой я когда-либо пилотировал

Хэмилтон: Монако — самая крутая трасса, на которой я когда-либо пилотировал
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» поделился своими впечатлениями после третьего результата во второй практике Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.355
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.038
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.105

«Это было потрясающе. Монако — самая крутая трасса, на которой я когда-либо пилотировал. Здесь всё самое интересное, каждый год — это просто взрыв. Не имеет значения, на какой машине ты здесь находишься, но, конечно, легче, когда ты в болиде, который комфортно себя ведёт и является быстрым.

Но с таким сцеплением, скоростью, узкими и быстрыми поворотами эта трасса — лучшая поездка на американских горках в этом году. Первые две практики прошли гладко. В первой тренировке было сложно из-за проблем с трафиком. Вторая же практика была намного, намного лучше.

Мне осталось найти способ отыграть немного времени, но Шарль был просто быстр. Я точно терял одну десятую на торможении в первом повороте, и была ещё пара проблемных мест. Но всё остальное мне менять не нужно. Возможно, мы могли бы изменить одну мелочь, например, угол наклона на четверть градуса или что-то в этом роде. Но на этом всё», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

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