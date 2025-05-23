«Нужно сосредоточиться, а не оценивать свой ум». Марко — о Хаджаре, назвавшем себя дураком

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о 20-летнем франко-алжирском гонщике команды «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре, который во время второй практики Гран-при Монако назвал себя дураком после второго удара о стену, который повредил заднюю подвеску его болида.

«Он ударился об стену дважды, но сохранил свою скорость. Ему следует сосредоточиться, а не оценивать свои интеллектуальные способности. Но завтра с ним всё будет в порядке», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:11.355.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.038.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.105.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.322.

5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.468.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.487.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.535.

8. Александер Албон («Уильямс») +0.563.

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.647.

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.713.