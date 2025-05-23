«Нужно сосредоточиться, а не оценивать свой ум». Марко — о Хаджаре, назвавшем себя дураком

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о 20-летнем франко-алжирском гонщике команды «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре, который во время второй практики Гран-при Монако назвал себя дураком после второго удара о стену, который повредил заднюю подвеску его болида.
«Он ударился об стену дважды, но сохранил свою скорость. Ему следует сосредоточиться, а не оценивать свои интеллектуальные способности. Но завтра с ним всё будет в порядке», — приводит слова Марко издание Motorsport.
Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:11.355.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.038.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.105.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.322.
5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.468.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.487.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.535.
8. Александер Албон («Уильямс») +0.563.
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.647.
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.713.
- 23 мая 2025
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