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«Нужно сосредоточиться, а не оценивать свой ум». Марко — о Хаджаре, назвавшем себя дураком

«Нужно сосредоточиться, а не оценивать свой ум». Марко — о Хаджаре, назвавшем себя дураком
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о 20-летнем франко-алжирском гонщике команды «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре, который во время второй практики Гран-при Монако назвал себя дураком после второго удара о стену, который повредил заднюю подвеску его болида.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.355
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.038
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.105

«Он ударился об стену дважды, но сохранил свою скорость. Ему следует сосредоточиться, а не оценивать свои интеллектуальные способности. Но завтра с ним всё будет в порядке», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Формула-1. Гран-при Монако. Вторая практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:11.355.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.038.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.105.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.322.
5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.468.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.487.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.535.
8. Александер Албон («Уильямс») +0.563.
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.647.
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.713.

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