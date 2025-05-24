Антонелли объяснил, почему показал девятое время во второй практике ГП Монако

18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» прокомментировал результаты двух тренировок Гран-при Монако.

«Сегодняшний день был немного сложным с моей стороны. Я изо всех сил пытался найти правильный баланс с машиной и не смог выжать максимум из шин. В обеих сессиях мы экспериментировали с различными подходами к прогреву резины, но в первой практике всё равно было непросто вывести шины в нужную температуру в нужное время. Тем не менее в пятницу мы многому научились.

Мне также очень понравилось выступать здесь, в Монако, в Формуле-2 в прошлом году. Однако в болиде Формулы-1 это ещё более волшебные ощущения. Я с нетерпением жду квалификации, где мы доведём машину до абсолютного максимума и у нас не будет права на ошибку.

С точки зрения скорости, «Феррари» выглядела сильной как на первой, так и на второй тренировке. Мы также знаем, что «Макларен» в лидерах с самого начала сезона. Поэтому суббота будет непростой. Однако, как всегда, мы сосредоточены на себе и стараемся совершенствоваться от сессии к сессии. Мы проанализируем все данные за ночь и будем готовы к завтрашнему дню», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.