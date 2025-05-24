Алонсо хочет, чтобы стюарды были более жёсткими по отношению к трафику в Монако

43-летний испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» хочет более жёстких решений от стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) по отношению к пилотам, мешающим на трассе в Монако на фоне постоянных проблем с трафиком.
«Я думаю, что главной темой этого этапа будет трафик. Мы знаем, что с этими автомобилями довольно сложно уместить две машины на трассе. Очевидно, что свободные заезды отличаются от квалификации, поэтому, надеюсь, завтра в квалификации будет применён более жёсткий подход с точки зрения штрафных санкций. Если нет, то это будет сложно.
Но мы все в одинаковых условиях, так что вам должно повезти в квалификации, и этот чистый круг всегда поможет добиться некоторого прогресса и пройти первые два сегмента, а там посмотрим», — приводит слова Алонсо издание RaceFans.
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