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«Быть в первой тройке не так важно». Расселл — об обязательных двух пит-стопах ГП Монако

«Быть в первой тройке не так важно». Расселл — об обязательных двух пит-стопах ГП Монако
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» подвёл итоги двух пятничных тренировок Гран-при Монако. Во второй Джордж показал 12-е время.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.355
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.038
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.105

«В Монако всегда напряжённая обстановка, но управлять автомобилем здесь потрясающе. Улицы узкие, и разместить на трассе 20 автомобилей Формулы-1 всегда было непростой задачей. Все команды всегда стараются соблюдать дистанцию в 2,5 секунды между машинами, чтобы успеть выполнить свою программу, но, как сказал Юки [Цунода], здесь настоящий «рай для трафика».

Сегодня мы были не особенно быстры, но я по-прежнему уверен в завтрашнем дне. Есть очевидные улучшения, которые мы можем сделать с машиной за ночь, и у нас есть несколько идей о том, как вывести шины в оптимальную температуру на квалификационном круге. Суббота, как правило, является ключевым днём в Монако, поскольку результат квалификации имеет решающее значение для гонки.

Однако, учитывая обязательные два пит-стопа в этом году, это, вероятно, сделает гонку интереснее. Быть в первой тройке после квалификации, возможно, не так важно, как в прошлые годы. Тем не менее мы приложим все усилия, чтобы в воскресенье занять как можно более высокое место на стартовой решётке», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

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