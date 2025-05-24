Фото: премьер-министр Таиланда посетила боксы Албона на ГП Монако
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37-летняя премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават посетила боксы тайско-британского гонщика Александера Албона из команды Формулы-1 «Уильямс» во время пятничных тренировок восьмого этапа сезона 2025 года Гран-при Монако.
Фото: Из личного архива Александера Албона
«Рад приветствовать премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават в своём офисе в эти выходные! Немного шумнее, чем во время моего визита в Дом правительства Таиланда в начале этого года ☺️ Спасибо, что нашли время!» — написал Албон в социальной сети Х (ранее Twitter).
Фото: Из личного архива Александера Албона
Во второй практике в Монако Албон показал девятое время, в то время как его напарник Карлос Сайнс стал 13-м.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 2
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.355
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.038
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.105
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