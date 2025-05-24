Фото: премьер-министр Таиланда посетила боксы Албона на ГП Монако

37-летняя премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават посетила боксы тайско-британского гонщика Александера Албона из команды Формулы-1 «Уильямс» во время пятничных тренировок восьмого этапа сезона 2025 года Гран-при Монако.

Фото: Из личного архива Александера Албона

«Рад приветствовать премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават в своём офисе в эти выходные! Немного шумнее, чем во время моего визита в Дом правительства Таиланда в начале этого года ☺️ Спасибо, что нашли время!» — написал Албон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива Александера Албона

Во второй практике в Монако Албон показал девятое время, в то время как его напарник Карлос Сайнс стал 13-м.