«Клянусь, мы не специально». Ферстаппен — о слабых результатах «Ред Булл» в пятницу

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» объяснил, почему австрийский коллектив демонстрирует нестабильные результаты в пятничных тренировках. В первой практике Гран-при Монако Макс показал второе время, а во второй — 10-е.

«Хотел бы я знать, почему по пятницам не всегда бывает всё хорошо. Клянусь, мы делаем это не специально. Но было немного сложнее разместить машину в нужном окне настроек. Я думаю, что в Имоле мы многому научились – тому, чего мы хотим от болида.

По сравнению с Италией не всегда легко добиться такого результата на городской трассе, но это был очень полезный урок. Это придало мне больше уверенности в том, что я могу двигаться дальше. Мы много работаем на симуляторах. Несмотря на то что у нас есть свои пилоты для работы на них, мы сообщаем им, чего хотим от машины, что нам нужно.

К сожалению, за последние полтора, может быть, два года у нашей машины, вероятно, было довольно узкое рабочее окно. Как только мы слегка смещали баланс, то управлять автомобилем становилось сложнее. Вероятно, в этом и есть ответ, почему наши результаты по пятницам такие нестабильные. Но команда умеет анализировать и принимать правильные решения на следующий день. Так что в большинстве случаев мы исправляем ситуацию, и в той же Имоле она значительно улучшилась», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.