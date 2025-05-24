Брандл: гонщики из конца пелотона сделают два пит-стопа на первых кругах и будут ждать

Бывший гонщик Формулы-1, ныне комментатор Sky Sports и эксперт Мартин Брандл высказался о двух обязательных пит-стопах на Гран-при Монако — 2025.

«Мне нравится эта идея с двумя пит-стопами, это что-то новое. Давайте дадим шанс. Но я думаю, что если это сработает в воскресенье, то, например, в следующем году это может не сработать, потому что это зависит от машин безопасности, красных флагов, от того, появятся они или нет, и когда вообще будут вывешены.

Я немного удивлён, что они не сказали, что один из пит-стопов должен быть, например, сделан в начале гонки, а второй в концовке. Так что пилот, стартующий в хвосте стартовой решётки, может просто проехать первый круг, заехать на пит-стоп, затем пройти ещё один круг и совершить вторую остановку, а затем ехать и ждать своего шанса.

И мы также увидим, что в самом конце Гран-при лидеры будут держаться изо всех сил на своих комплектах, на случай, если появится машина безопасности и, например, на предпоследнем круге сделают пит-стоп, чтобы наконец решить эту проблему. Но это, без сомнения, означает, что вы не можете находиться впереди, двигаться в темпе Формулы-2, задерживать всех, пока не будет готов отрыв. Или, что ещё хуже, как мы видели в прошлом году, красный флаг на первом круге, и тогда пилотам вообще не нужно было заезжать на пит-стоп», — приводит слова Брандла издание PlanetF1.