Ньюи: если «Астон Мартин» хочет привлечь Ферстаппена, то мы должны сделать быстрый болид

Именитый британский конструктор Эдриан Ньюи, работающий в команде Формуле-1 «Астон Мартин», высказался об идее привлечь в британский коллектив 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Макс, несомненно, феноменально талантлив, он превосходный конкурент, и отчасти это означает, что Максу нравится сводить всё к простому общему уравнению. Он выбирает команду, которая, по его мнению, будет обладать самой быстрой машиной, поэтому, если мы [«Астон Мартин»] хотим привлечь Макса, первое, что мы должны сделать, — это собрать быстрый болид», — приводит слова Ньюи издание The Guardian.

Перед началом сезона-2025 в СМИ ходили слухи, что в «Астон Мартин» предложили $ 1 млрд Ферстаппену за переход в команду.