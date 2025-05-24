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«Впадаю в транс». Ньюи — о работе над болидом «Астон Мартин» 2026 года

«Впадаю в транс». Ньюи — о работе над болидом «Астон Мартин» 2026 года
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Именитый британский конструктор Эдриан Ньюи рассказал о своей работе в команде Формулы-1 «Астон Мартин» над болидом 2026 года.

«Две недели назад у меня были выходные, но с тех пор, как я начал, я был практически полностью занят. Моя жена говорит, что я погружаюсь в инженерный транс, и могу понять, что она имеет в виду. Когда я попадаю в такой период интенсивной концентрации, когда я, как правило, не вижу, что происходит вокруг, вся моя вычислительная мощность направляется в одну область, которая заключается в разработке дизайна быстрого гоночного автомобиля.

У «Астон Мартин», вероятно, лучшая база и аэродинамическая труба в Формуле-1. Но в конечном счёте аэродинамические трубы немного похожи на динамо-машины, они вам нужны, и, конечно, действительно хорошо иметь такой инструмент, но вся разница в человеческом факторе и том дизайне болида, который вы размещаете в трубе», — приводит слова Ньюи издание The Guardian.

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